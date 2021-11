A suivre: des comptes Instagram dédiés aux meilleures répliques de films

Envie d’être incollable sur les citations de films pour épater tonton Henry au prochain dîner de famille ou Marie-Yvonne à la cafétéria du boulot ? Abonnez-vous de suite à @best.movie.lines et @moviequotes !

"La vie c’est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber." (Forrest Gump), "Luke, je suis ton père" (Star Wars), "Tu vois, le monde se divise en deux catégories : ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi tu creuses…" (Le bon, la Brute et le Truand) Vous vous souvenez de ces répliques de films cultissimes ? Certaines d’entre elles sont imprimées dans nos mémoires à jamais et suffisent à résumer un seul film ou une seule série en quelques mots à peine. Pour recevoir votre dose quotidienne de répliques de films et devenir ainsi incollable, il suffit de vous abonner aux comptes @best.movie.lines et @moviequotes sur Instagram.

Attention, s’abonner à ces comptes vous donnera probablement envie de revoir toute une série de films cultes. Vous êtes prévenus !

Ci-dessous, retrouvez une sélection de nos préférées dénichées sur ces deux comptes.