À Singapour, la radio n’a pas encore dit son dernier mot

Près de 80% des membres de cette génération née entre 1960 et 1980 plébiscitent ce média, contre seulement 67% de leurs aînés. Mais les enfants du baby-boom lui consacrent plus du temps. Comptez 142 minutes par semaine pour les Singapouriens de plus de 55 ans, tandis que ceux âgés entre 40 et 54 ans ne l’écoutent que 123 minutes. C’est toujours plus que les auditeurs de la génération Z, qui n’y dédient que 50 minutes de leur temps par semaine.

Écouter la radio rythme le quotidien de nombreux habitants de Singapour, selon un récent rapport de Nielsen. 70% des Singapouriens de plus de 15 ans le font au moins une fois par mois pour se divertir , s’informer sur l’actualité du pays ou encore par habitude. Cette tendance est encore plus marquée chez les baby-boomers et les auditeurs appartenant à la génération X.

Si la radio s’attire de moins en moins, elle a l’attention des Singapouriens. Les auditeurs du pays asiatique continuent de plébisciter ce média, même si les plus jeunes lui préfèrent les plateformes comme Spotify et YouTube. Décryptage.

Si la grande majorité des Singapouriens privilégient le traditionnel poste de radio, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le numérique. Un quart des personnes interrogées par Nielsen utilisent des applications pour écouter leurs stations préférées, et 11% le font sur des sites Internet. Étonnamment, cette tendance n’est pas portée par les plus jeunes mais par les millénials (38%) et les membres de la génération X (41%).

De son côté, la génération Z préfère les plateformes de streaming musical et d’autres "sources radio non radiophoniques". C’est le cas de 88% d’entre eux, contre 57% des membres de la génération X et 23% des baby-boomers. "Pour les jeunes générations et les générations futures, qui seront de plus en plus férues de numérique, la concurrence pour gagner leur attention sera très vive dans l’espace audio, avec de multiples options et formats audio à leur disposition", note Nielsen dans son étude.