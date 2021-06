A regarder sur Youtube : "Zazemistan", une émission qui s’affranchit du patriarcat et du racisme

Le Zazemistan, c’est un état fictif qui a pour devise : "Liberté, minorité et sororité !". Vous l’aurez compris, cette nouvelle web émission a pour but de s’attaquer au patriarcat, au racisme et à toute autre forme de discrimination présente dans notre société.

Derrière ce concept d’émission on ne peut plus originale et engagé, on retrouve Zazem (d’où le Zazemistan comme choix de nom pour cet état fictif…). Zazem est une activiste et entrepreneure engagée depuis longtemps dans les luttes féministes et antiracistes. Elle est par exemple à l’origine du podcast de warriors "Yesss !" et créatrice du jeu de société "Moi c’est Madame".

Avec cette nouvelle émission, Zazem souhaite tracer les contours de la société de demain : "Votre pays là il m’a saoulée de ouf, du coup j’ai décidé de créer mon propre état, pour voir s’il y avait moyen de faire un peu mieux. Qu’est ce qui m’a saoulé chez les Gaulois ? Des trucs basiques comme le sexisme, le racisme, l’homophobie… La vérité, on est en 2021 et on doit encore débattre de tout ça : la flemme !" Le ton est donné dès le premier épisode de "Zazemistan".

L’idée c’est d’écrire les bases d’une république non binaire, non bananière, safe et inclusive, dévolue au matriarcat.

Chaque épisode est construit avec un invité et propose des réflexions sur le racisme, les questions de genres ou encore les problématiques postcoloniales. Parmi les invités déjà présents dans les premiers épisodes : on retrouve Noémie de Lattre (auteure, humoriste), Claude Emmanuelle (actrice, mannequin), Noam Sinseau (humoriste, performeur)… Ces invités “vivent déjà dans le monde d’après par leur identité ou leurs choix. Ils et elles ont déjà intégré tous les débats actuels, ils et elles sont encore perçu·e·s comme des minorités actuellement, mais vont devenir la nouvelle norme" explique Zazem à Cheek Magazine.

Au total, neuf épisodes seront disponibles d’ici fun juin. Et vous, il ressemblerait à quoi, votre état idéal de demain ?