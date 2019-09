"A Musée Vous, A Musée Moi" la série d'Arte qui donne vie aux œuvres d'art

La géniale série d’Arte "A Musée Vous, A Musée Moi" est de retour pour une saison 2 et elle a été réalisée par un belge !

"A Musée Vous, A Musée Moi" est une série lancée par Arte en 2018 qui a remporté un vif succès. Elle met en scène les œuvres d’art qui racontent leur propre histoire.

Pour notre plus grand bonheur, la série est de retour pour une deuxième saison et c’est un réalisateur belge multiprimé qui signe les 30 nouveaux épisodes : Pablo Munoz Gomez.

Avec son humour mordant et absurde, Pablo Munoz Gomez raconte l’histoire de 10 tableaux emblématiques de l’histoire de l’art : "Summer Evening" d’Edward Hopper, "Déjeuner sur l’herbe" d’Edouard Manet, "La jeune fille à la perle" de Vermeer, "Shot Marilyns" d’Andy Warhol… Les comédiens se glissent dans la peau de chefs-d’œuvre pour raconter l’histoire de ces tableaux. Au travers de sketchs drôles et décalés, le réalisateur aborde différents sujets de société : l’égalité hommes femmes, le racisme, l’immigration, les préjugés, l’écologie et la maltraitance animale.

Vous pourrez ainsi découvrir l’interrogatoire de la jeune fille à a perle soupçonnée d’avoir volé son collier, Narcisse harceler une clinique de chirurgie esthétique, les lectrices de Renoir réclamer une liseuse électronique… Des situations loufoques qui permettent de redécouvrir ces œuvres avec un regard actuel. C’est frais, c’est drôle, on en redemande.

Les épisodes sont à découvrir sur le site d’Arte.