6000 livres de littérature jeunesse numérisés et disponibles gratuitement

Plus de 6000 livres jeunesse du 18e siècle à nos jours ont été numérisés et sont maintenant disponibles à la lecture gratuitement sur un site internet. Un bon moyen pour se faire une idée de l’évolution des méthodes pédagogiques utilisées dans la littérature pour enfants.

Bandes dessinées, fables, contes pour enfants, abécédaires, périodiques pour enfants, l’Université de Floride a numérisé au total plus de 6000 ouvrages entièrement dédiés à la littérature jeunesse… Les œuvres sont principalement issues de l’ère Victorienne et sont donc majoritairement anglophones.

Les livres sont accessibles gratuitement sur le site de la "Baldwin Library of Historical Children’s Literature". Cette bibliothèque en ligne recense déjà plus de 150.000 volumes publiés en Angleterre et aux Etats-Unis depuis le début des années 1600 à nos jours. Pour mieux vous y retrouver, les ouvrages sont classés par langue, par auteur, par date, par thème et par lieu de publication. Des spécialistes du monde entier utilisent la bibliothèque Baldwin pour effectuer des recherches sur les moralités des contes, les traités religieux, les codes de bonne conduite, les rôles de genre…

Des contes des frères Grimm à Peter Pan, de Robinson Crusoé à Alice au Pays des Merveilles, ces ouvrages sont de précieux témoins du passé qui peuvent nous en apprendre énormément sur l’évolution de la pédagogie proposée dans les livres pour enfants.

Si la littérature jeunesse a connu un passé fertile, de beaux jours sont encore devant elle puisqu’elle représente 80% des ventes de livre.