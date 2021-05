5 femmes artistes talentueuses à suivre sur Instagram !

Votre feed Instagram est en manque d’art, mais surtout en manque de femmes artistes ? Alors cet article est fait pour vous ! Voici une sélection de cinq femmes artistes à suivre et à partager sans modération sur Instagram. Elles sont Belges, Américaines, Françaises, illustratrices, peintres, photographes… Mais surtout : elles vont émerveiller et enjoliver votre feed Insta !

1. La beauté des femmes transgenres photographiée par Amanda Picotte

Amanda Picotte est une photographe américaine extrêmement talentueuse et engagée auprès de la communauté Lgbtqi +. Dans une série de portraits intitulée #TransIsBeautiful, la photographe glorifie les femmes transgenres. Un travail lourd de sens pour Amanda Picotte, elle-même transgenre : "J’ai commencé à photographier les femmes transgenres lorsque ma cousine a commencé à lutter contre son identité transgenre. Elle est venue vers moi il y a plusieurs années, mais elle était encore très confuse et manquait d’assurance. Nous avons utilisé la photographie comme un espace pour qu’elle essaie de nouveaux looks et expérimente sa féminité. Je suis aussi queer, et je conçois la photo comme ma contribution pour porter ma communauté" peut-on sur Konbini. Suivez le fabuleux travail d’Amanda Picotte sur son site internet et sur son compte Instagram.

2. Les illustrations réconfortantes de Cha Coco

Cha Coco, alias Charlotte Chauvin, est une illustratrice belge bourrée de talent ! Avec humour et délicatesse elle croque son quotidien, partage ses peines de cœur, ses moments de joie, ses angoisses et ses coups de colère. "Je pioche des idées un peu partout, je me nourris d’images, dans les livres ou sur internet, de phrases dans des chansons, dans des romans ou des podcasts. J’utilise également beaucoup mes propres expériences comme sources d’inspiration. Le dessin est un type 'd’auto-thérapie'" confie l’artiste au site "dot-to-dot". Une thérapie qui fonctionne aussi sur celles et ceux qui la suivent. Il devrait d’ailleurs exister un dicton qui dit : "Un dessin de Cha Coco par jour, vous permet d’aller un peu mieux tous les jours !" Votre dose de Cha Coco par ici !

3. L’art de la broderie contemporaine avec Cécile Davidovici

Cécile Davidovici est une artiste française qui se démarque dans l’art de la broderie contemporaine. L’artiste a plusieurs casquettes, peut-on lire dans Les Inrockuptibles : "Je viens de l’écriture et du cinéma, et j’ai toujours été fascinée par l’idée de raconter des histoires avec des images." On vous recommande sa dernière série de portraits intitulée "Portraits of a constant dream". Il s’agit d’une série de tableaux entièrement brodés à la main. Les différentes nuances de peau sont juste bluffantes de réalisme ! Si cette artiste talentueuse ne vous donne pas envie de vous acheter des fils de couleurs et une aiguille, on ne comprend pas ! Pour ajouter de la broderie à votre feed Insta c’est par ici ! Et pour découvrir le site internet de Cécile Davidovici, c’est par ici.

4. Les tableaux colorés et percutants de Joëlle Dubois

Joëlle Dubois est une peintre et illustratrice belge, originaire de Gand. Dans son travail, l’artiste dénonce avec brio le côté voyeuriste et les effets pervers des nouvelles technologies. Ses personnages, peints avec beaucoup de réalisme, sont tous autocentrés et superficiels. Ils sont accros à leurs smartphones et ne savent plus comment communiquer dans le monde réel. Ses tableaux colorés et percutants ne vous laisseront pas indifférents. On s’abonne à l’excentrique Joëlle Dubois par ici et on découvre son site internet ici.

5. Les peintures féministes de Camilla Engstrom