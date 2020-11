3 podcasts pour voyager en confinement sans bouger de chez soi!

Et puisque vous êtes enfermés chez vous, nous vous proposons une sélection de podcasts qui vont vous faire voyager bien au-delà des frontières de la Belgique. Fermez les yeux et laissez parler votre imagination. Après quelques minutes seulement, à l'écoute de ces différents podcasts, vous serez transportés dans les risières d'Asie ou au sommet du Mont-Blanc!

Durant le confinement, on passe tous encore plus de temps devant les écrans: ordinateur, tablette, smartphone, télévision... Nous les utilisons pour télétravailler mais aussi pour nous divertir ou tout simplement passer le temps. Tout ceci met nos yeux à rude épreuve. Laissez-les se reposer en vous occupant autrement: laissez-vous séduire par la magie du podcast.

Le véritable intérêt de ce podcast est la variété des sujets. Romain Lazzarotto ne se contente pas de rencontrer des expatriés français en Asie, il choisit des profils particuliers afin d’aborder des thématiques complètement différentes dans chaque épisode. Vous pourrez ainsi découvrir des épisodes sur l’anthropologie, le volcanisme, les tours du monde à pied et à vélo, les défis sportifs, la faune et la flore, la plongée, l’art moderne, l’archéologie, les récits d’aventures, les explorations, les trekkings, les visites urbaines… "Le profil des invités est aussi très varié, j’ai rencontré des aventuriers, écrivains, chercheurs, professionnels du tourisme, photographes, entrepreneurs, animateurs TV/radio, ou des voyageurs ayant "tout plaqué" pour arpenter le monde" explique l’auteur du podcast au site " Le Petit Journal ".

"Sur les routes de l’Asie" c’est un podcast d’aventures et de découvertes en Asie. Il est proposé par Romain Lazzarotto, un français expatrié à Singapour depuis 2013. Au total, il existe déjà plus de 70 épisodes qui durent tous une cinquantaine de minutes. Autant dire qu’il y a de quoi vous occuper durant les longues semaines de confinement.

Vous irez par exemple surfer sur les vagues géantes avec Justine Dupont, surfeuse de l’extrême ; vous partirez vous balader dans les entrailles d’une avalanche avec Laurence de Ferrière, alpiniste novice qui a franchi les sommets de l’Himalaya ; vous voyagerez aussi à bord d’un chalutier avec Romain Delahaye, musicien parti enregistrer les sons de la mer… Bref, vous l’avez compris, "Les Baladeurs" vous proposent des voyages insolites et bien souvent extrêmes. Vous serez pris en haleine par le récit de leurs aventures. Avec eux, vous claquerez des dents dans la neige, vous suerez sous la chaleur plombante du désert, vous aurez peur, vous rigolerez, vous serez émerveillés par la beauté des paysages qu’ils vous décriront.

Chaque épisode est donc raconté par un narrateur différent. Ces conteurs d’un jour partagent avec vous leurs meilleurs et pires souvenirs de voyage sans que vous n’ayez à bouger de votre salon.

Voyager par procuration, c’est ce que vous propose le podcast "Les baladeurs" . Attention, il ne s’agira pas de se prélasser simplement sur une belle plage paradisiaque. Non, "Les baladeurs", c’est le podcast des grands voyageurs, des aventuriers, ceux qui n’ont pas peur de sortir des sentiers battus et c’est ça qu’on aime encore plus, découvrir la folie et la beauté de ces voyages qu’on n’oserait peut-être pas faire nous-même.

3. "La bougeotte"

"La bougeotte" c’est le podcast de voyages créé par des femmes, pour des femmes, avec des femmes. Trois copines journalistes ont décidé de lancer un podcast sur le thème du voyage solo et féminin! Laura Fernandez Rodriguez, Daisy Lorenzi et Marine Périn voyagent souvent en solo et ont eu envie de partager leurs différentes expériences de voyages, qu’elles soient bonnes ou mauvaises.

Les jeunes femmes abordent une thématique précise par épisode : le matrimoine en voyage, voyager en faisant du volontariat, la sécurité quand on voyage solo, le voyage après une rupture amoureuse, la conciliation du voyage et de l’écologie… Le tout est ponctué de beaucoup de témoignages de femmes, de retours d’expériences, d’extraits musicaux et de cartes postales sonores.

Les épisodes durent entre 20 et 30 minutes et se font sur le ton de la discussion et souvent par skype puisque les trois instigatrices du podcast sont souvent en voyage elles-mêmes !