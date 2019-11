3 comptes Instagram esthétiques et dédiés à la littérature qui donnent envie de lire

Sur Instagram, tout le monde a sa spécialité : mode, food, beauté, sport, voyages… Et bonne nouvelle, la littérature prend elle aussi de plus en plus de place sur le réseau social ! Les comptes spécialisés dans les bouquins, les auteurs, les nouveautés en librairies sont de plus en plus nombreux. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en avant toute une série de comptes qui donnent envie de passer un peu moins de temps à scroller et un peu plus de temps à lire ! Parler de livres de manière esthétique sur Instagram, c’est possible ! La preuve avec ces trois comptes dont les photos ont accroché notre regard et nous ont donné l’envie urgente de nous plonger dans un bouquin !