108 artistes et personnalités publiques signent une lettre ouverte pour sauver les hôpitaux français

Véronique Sanson, Florence Foresti, Clara Luciani, Charlotte Gainsbourg, Vincent Lindon, Thomas Piketty, Lomepal et tant d’autres personnalités publiques, chanteurs, écrivains, réalisateurs ont signé une lettre ouverte adressée directement à Emmanuel Macron. Leur demande : plus de soutien pour les hôpitaux français. Depuis six mois, la grève des services d’urgence paralyse les soins en France. Pour appuyer et soutenir ce mouvement, 108 artistes ont signé une lettre ouverte publiée dans Le Parisien, aux côtés d’une quarantaine de représentants de patients. Parce qu’ils sont eux-mêmes, ou des membres de leur famille, passés par les couloirs des hôpitaux, ou qu’ils sont tout simplement sensibles à la cause. Vous verrez ce qu’est l’hôpital si un jour vous êtes malade monsieur Macron. Manque de lits, personnels surmenés et en sous-effectifs, manque de matériel, les revendications sont nombreuses et sérieuses. C’est un plan d’urgence que demande cette lettre. "Cet appel, c’est celui de monsieur et madame tout le monde qui constate qu’il est de moins en moins bien soigné correctement à l’hôpital public, parce que les personnels, noyés sous les réorganisations, les pénuries d’effectif et de matériel, n’en ont tout simplement plus les moyens" explique Marie Citrini au Parisien, l’une de ses signataires qui défend les droits des patients à l’AP-HP.

Des artistes qui connaissent bien les hôpitaux Certains artistes qui ont signé la lettre ouverte connaissent bien les hôpitaux car ils souffrent de maladies. Lomepal par exemple, il est sujet à de crises d’angoisses appelées "déréalité". C’est notamment pour cette raison qu’il tient à soutenir les hôpitaux publics. Il a déjà soutenu auparavant une autre cause médicale, #treatment4all, à l’initiative de Solidarité Sida. On peut également citer Véronique Sanson, qui se bat depuis un an contre un cancer de la gorge. Dans la lettre, l’artiste explique qu’elle a pu observer la détresse et la surcharge de travail du personnel soignant de très près durant son traitement.