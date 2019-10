10 ans de soirées parisiennes résumées en 3 minutes

Le photographe français Keffer a passé 10 années de sa vie à infiltrer les soirées parisiennes pour en faire un compte rendu photographique inédit.

Diplo, Travis Scott, A$AP Rocky, Katy Perry, Justice, Charlotte de Witte, Dita Von Teese, tous ces oiseaux de nuit sont passés devant l’objectif de Keffer, le photographe qui a passé un nombre de nuits blanches incalculable.

"J’ai découvert Photoshop, Flash et la house music en même temps. Tout est allé super vite quand j’ai allié mon amour de Photoshop à celui d’Internet et à celui de la musique." explique le photographe à Cheek Magazine.

La nuit a toujours été cette parenthèse où les règles sont floues, où le familier cède la place à l’inconnu, où le Dr. Jekyll se transforme en M. Hyde. La nuit ignore la loi commune. C’est le royaume des monstres, des amants, des rebelles, des criminels. Il évoque à la fois le mal et la perdition, la célébration et l’enchantement.

Ces photos ont été publiées dans un livre intitulé "The Night Day". Cela représente une compilation d’une centaine de photos triées parmi les milliers qu’il a prises pendant ces 10 années de fêtes et de débauche. On y voit des stars et des quidams aux petites heures du jour. Toutes sont en noir et blanc et d’une intensité profonde.

De son expérience de party harder, Keffer en a également fait un minifilm de 2 minutes 4 secondes. Tout comme ses photos, son film est en noir et blanc, le rythme est rapide et saccadé pour rappeler l’ambiance de ces soirées qu’il a infiltrées. On y aperçoit Nina Kraviz, Peggy Gou, Laurent Garnier. Un minifilm qui rappelle que Paris ne dort jamais vraiment…

Pour en savoir plus sur ce projet et découvrir la série photo et le livre, rendez-vous sur le site dédié au projet The Night Day.