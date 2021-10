Z Event 2021 pour "Action contre la Faim" : les donation goals les plus fous

Cette année encore, le projet caritatif Z Event revient pour sa sixième édition. Ces 29, 30 et 31 octobre, une cinquantaine de streameurs francophones participeront à l’événement en diffusant du contenu en direct sur la plateforme de streaming Twitch pour récolter un maximum de dons au profit de l’association Action contre la Faim.

Chaque année depuis 2016, ce marathon caritatif de trois jours rassemblant des grands streameurs francophones est organisé sur Twitch à l’initiative d’Adrien "ZeratoR" Nougaret et Alexandre "Dach" Dachary. Pendant pas moins de 50 heures, les différents participants diffuseront continuellement du contenu en live sur leur chaîne Twitch. Au programme : du jeu vidéo, de la discussion… Chaque streameur reste maître de son contenu. Cependant, certaines activités collectives sont prévues comme "Questions pour un Streamer", une version de la célèbre émission "Question pour un champion" spécialement conçue pour le milieu du streaming et présentée par Étoiles et Samuel Etienne, samedi dès 20h00.

Le but de l’événement : mobiliser les spectateurs pour soutenir une association caritative. L’édition de 2020 avait réuni 5.724.377 euros au profit d’Amnesty International. Chaque année, l’événement se fait au profit d’une association différente. Cette année, l’entièreté des dons sera reversée à l’ONG Action contre la Faim.