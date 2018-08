Windows 95, le retour en application

Vous rêvez de faire un retour en arrière et naviguer sur votre vieux PC habillé de Windows 95 ? Un développeur vient de créer une application pour soigner votre nostalgie.

C’est le site d’actualités numériques The Verge qui l’annonçait dans un article il y a quelques jours, une application qui simule le système d’exploitation star Windows 95 est désormais disponible. Créé par microsoft en août 1995, il a révolutionné le domaine technologique par ses avancées et est devenu le système le plus vendu au monde. Tout le monde se souvient de son logo représentant une fenêtre volante coupée en 4 avec un couleur dans chaque carré. Dans les applications livrées avec Windows 95, le mythique Paint, ancêtre des logiciels graphiques mais aussi le Solitaire ou encore le Démineur, c’était une époque où l’on pouvait s’amuser sur une ordinateur sans forcément avoir accès à Internet.

Il était déjà possible de simuler une gameboy sur son ordinateur et pouvoir rejouer à Pokémon version rouge, choisir Salamèche et faire tout brûler, désormais les plus nerds peuvent faire un saut dans le temps en simulant Windows 95. C’est le développeur chez Slack, Felix Rieseberg, qui a rendu possible l’application, disponible sur Windows 10, macOS et Linux.

L’application est à télécharger ici.