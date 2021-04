Vous reprendrez bien une part de ce gâteau au chocolat en Lego ?

Des recettes à base de Lego… On a enfin trouvé des vidéos de cuisine qui ne vous donnent pas envie de manger après !

Churros au chocolat, cheesecake Oero, pain perdu… Sur papier, les recettes originales de l’artiste Japonais "Tomosteen" sont alléchantes ! Sauf que "Tomosteen" aime cuisiner avec des ingrédients… Qui ne se mangent pas ! Sur Youtube, l’artiste est suivi par près de 470.000 fans de recettes à base de Lego, une info repérée par nos confrères du site "This is Colossal". L’artiste se filme à chaque étape de la recette et monte ensuite ses vidéos en "stop motion", ce qui donne encore plus l’impression qu’il est en train de préparer une vraie recette. Des blocs de Lego jaunes et blancs pour illustrer les œufs qu’on mélange, différentes couches de blocs bruns pour mettre en forme la superposition de couches de gâteau au chocolat… Le résultat est coloré et fun ! Le moins que l’on puisse dire c’est que l’artiste ne manque pas de créativité.

L’avantage, c’est qu’à priori vous pourrez difficilement rater ces recettes et qu'en plus elles sont très peu caloriques... De quoi occuper vos enfants pendant les vacances de Pâques ? Bon amusement !

Ps : petit rappel, les Lego ne sont pas comestibles.