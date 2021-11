Voice of Baceprot, le groupe de métal indonésien 100% féminin

Voice of Baceprot (VoB), c’est un groupe de metal originaire de Garut, en Indonésie. Ça veut dire "Voix Bruyantes", "baceprot" se traduit par "bruit" dans le dialecte soundanais. Le groupe, 100% féminin, est composé de trois membres : Sitti, Widi et Marsya qui se sont fait connaître grâce à leur reprise du titre "Testify" de Rage Against The Machine sur YouTube. Leurs propres compositions comme "God, Allow Me (Please) To Play Music" parlent à la fois de liberté et de foi.

Chada en parle dans Shinyūsū, l’émission RTBF iXPé dédiée aux cultures asiatiques.