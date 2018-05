Vocabulaire numérique : l'orbiting

Avec les réseaux sociaux, c’est tout un panel de comportements nouveaux qui apparaît, de la FOMO au ghosting en passant par l’orbiting, le dernier-né du lexique.

Nous avions déjà évoqué dans un précédent article la FOMO, littéralement “Fear Of Missing Out”, la peur de manquer quelque chose. Apparue avec l'ère du numérique, cette nouvelle angoisse serait due aux flux continus déversés notamment par les réseaux sociaux. D’autres termes sont venus fleurir le vocabulaire numérique ces dernières années comme l’autre sigle AFK (“Away From Keyboard”) qui désigne nos comportements en dehors du web ou encore IRL (“In the Real Life”) dont la signification est équivalente. Récemment le comportement du ghosting a trouvé beaucoup d’écho dans les médias, il s’agit d’une technique d’évitement sur les réseaux sociaux particulièrement. De l’anglais "ghost" qui signifie fantôme, il s’agit du fait d’ignorer quelqu’un avec qui l’on est en couple, de ne plus lui répondre signifiant ainsi la fin d’une relation. C’est un peu l’apogée de la lâcheté 3.0. Le terme très récent est apparu en 2006 dans l’Urban Dictionnary et s’il existait déjà avec les anciens moyens de communication, le ghosting s’est accentué avec les applications et réseaux sociaux.

Le nouveau terme à ajouter au Petit Robert des pratiques 3.0, c’est l’orbiting. Le mot inventé par l’auteure new-yorkaise Anna Iovine est apparu pour la première fois dans un de ses articles sur Man Repeller où elle évoquait les tendances en matière de comportements liés aux intrigues amoureuses sur Internet.

Elle raconte avoir remarqué un comportement spécifiquement lié aux réseaux sociaux :

"J’ai commencé à sortir avec un homme - appelons-le Tyler - il y a quelques mois. Nous nous sommes rencontrés sur Tinder et après notre premier rendez-vous, nous nous sommes ajoutés sur Facebook, Snapchat et Instagram. Après notre deuxième rendez-vous, il a arrêté de répondre à mes SMS. J'ai vite compris que c'était fini, mais dans les jours qui ont suivi, j'ai remarqué qu'il regardait chacune de mes stories Instagram et Snapchat - et qu’il était souvent l'une des premières personnes à le faire.

Quelques semaines plus tard, alors qu’il ne me répondait toujours pas , j'ai décidé de ne plus suivre Tyler sur les trois plateformes sociales. Sur Facebook et Snapchat, cela signifiait que nous ne pouvions plus voir le contenu de l'autre, mais sur Instagram, pas de chance c’était toujours possible.

Cela fait désormais plus de deux mois que nous n’avons plus parlé. Tyler me suit toujours sur Instagram et regarde chacune de mes histoires. Cela s’appelle l’orbiting."

L’orbiting serait donc le fait de rester dans l’orbite d’une personne à qui l’on a signifié son désintérêt. Ce comportement qui n’a pas vraiment d’explication pourrait faire penser à de la curiosité mal-placée, surtout que la personne n’avance pas masquée, il est possible de voir qui regarde ses stories sur le réseau Instagram et qui like les publications sur Facebook. Anna Iovine explique dans le même article qu’elle n’est pas la seule à avoir observé de près le phénomène puisqu’une de ses amies a connu également un homme en orbite. Ce comportement est en fait très fréquent, il suffit de surveiller un peu les réseaux sociaux, “Orbiting is the new ghosting” ironise Anna Iovine.