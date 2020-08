Vizorek, Gallo, Tsamère, Clémentine Célarié, Daan, la pièce "Edmond" parmi les 150 rendez-vous de la nouvelle saison du Centre Culturel de Verviers.

Pas question de se laisser abattre par la crise sanitaire… Le Centre Culturel de Verviers a bien l’intention de fêter son 30ème anniversaire au cours de la saison qui arrive et qui débutera précisément par un grand week-end gratuit d’animations les 19 et 20 septembre dans le parc de l’Harmonie, afin de souffler les 30 bougies du Centre devant un large public familial. Bouclée en mars, la programmation a évidemment connu un coup d’arrêt à l’instar des autres opérateurs culturels. Néanmoins, en dépit des contraintes sanitaires, la nouvelle saison culturelle sera riche de 150 activités réparties dans pas moins de 19 lieux différents avec l’Espace Duesberg comme épicentre, et qui seront mises sur pied dans le contexte sanitaire que l’on connaît avec toutes les précautions d’usage ; conséquence directe de la crise, le volet scolaire sera amputé des élèves du secondaire puisque la rentrée est en code jaune, et ces derniers sont interdits de sorties extérieures. Or, entre le Centre Culturel et le public scolaire, c’est déjà une longue et belle histoire : " nous accueillons normalement entre 7.500 et 8.000 élèves de 43 écoles de l’arrondissement de Verviers, explique Audrey Bonhomme, la Directrice du Centre ; pas de secondaire au départ mais on sait que l’on réfléchit dans les cabinets et nous espérons que cette interdiction puisse être levée en cours de saison ; heureusement, le fondamental n’est pas concerné et reviendra donc bien chez nous pour apprécier les 26 spectacles qui figurent au programme scolaire". Si la situation devait perdurer pour le secondaire, le Centre culturel n’a guère de solution de rechange car aller dans les écoles est aussi interdit et de toute façon, tous les spectacles ne sont pas adaptés aux structures des écoles.

"Edmond" parmi les 15 pièces de théâtre

Le clou de la saison théâtrale sera sans conteste la présentation de "Edmond", les 10 et 11 décembre, la pièce aux cinq Molières d’Alexis Michalik, qui a fait un tabac à Paris et qui atterrit à Verviers avec une distribution 100% belge ; la pièce raconte les moments forts d’Edmond Rostand avant et pendant son écriture de Cyrano de Bergerac, avec force de décors somptueux ; "une pièce je l’avoue très chère, admet Audrey Bonhomme, qui présente aussi de fameuses contraintes techniques"; autre attraction, la présence de l’actrice française Clémentine Célarié dans "Une Vie" (26 mars), seule en scène pour évoquer le roman de Guy de Maupassant. On ajoutera à ces rendez-vous théâtraux "Frédéric" avec l’excellent Jean-François Breuer, tant comédien que musicien, dans la peau de Freddy Mercury (Queen) et encore "Dimanche", une réussite en matière de théâtre d’objets et d’effets spéciaux, et la dernière création du Théâtre du Souffle " Les Autres".

Musique : découvertes et artistes confirmés