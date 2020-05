Visitez virtuellement l'exposition d'un musée qui n'existe pas encore

Une galerie suisse lance jeudi en plein confinement une visite en réalité virtuelle d’une exposition qui n’aura lieu qu’en 2021 sur l’île de Minorque aux Baléares : une manière novatrice de s’adapter aux conditions adverses du marché.

"Beside itself", exposition collective d’art contemporain de Hauser&Wirth, une des plus importantes galeries au monde, présentera une palette d’artistes de renom, avec leurs œuvres de 1970 à aujourd’hui : Louise Bourgeois, Mark Bradford, Charles Gaines, Ellen Gallagher, Jenny Holzer, Roni Horn, Luchita Hurtado, Mike Kelley, Glenn Ligon, Damon McCarthy, Paul McCarthy, Bruce Nauman, Lorna Simpson et Lawrence Weiner.

Grâce à un nouvel outil de modélisation, la technologie HWVR, et en se connectant sur le site hauserwirth.com, les visiteurs se baladeront en 3D dans les longs bâtiments couverts de tuiles, implantés sur une colline dominant la mer.

Ils seront ainsi saisis par la silhouette d’une araignée géante de Louise Bourgeois surplombant la toiture. Comme si les œuvres étaient déjà présentes sur place, les collectionneurs pourront les voir et les acheter.