“Vin’Stache” : des vidéos à consommer sans modération

La chaîne de vulgarisation oenologique propose de découvrir des faits scientifiques, historiques et culturels sur le nectar alcoolisé.

Pourquoi les vins de Bordeaux sont-ils les plus réputés ? Qu’est-ce qu’un cépage ? Quel est le rapport entre le champagne et le rap US ? Qu’est-ce que l’appellation d’origine contrôlée ? C’est à ce genre de questions et quelques autres que Loïc Geoffray de la chaîne Vin’Stache s’attèle à répondre en vidéos. Lancée en août 2017, la chaîne de vulgarisation répond à ce manque de connaissance généralisée sur l’univers du vin sur un ton léger et accessible.

Si beaucoup de Français et de Belges consomment du vin, peu sont de véritables connaisseurs et pourtant il existe une multitude de savoirs utiles pour apprécier la dégustation (ou briller en société). “L’émission qui parle de vin présentée par un mec à la moustache” entend bien aussi combler le vide qu’il existe sur la plateforme vidéo concernant les chaînes de vulgarisation sur le vin. Loïc décrit celles qui existent d’un “ennui total” ou de “cours académiques mous du genou”.

Loïc Geoffray est un jeune homme passionné par le vin. Après un Master en Management des Vins et Spiritueux et 5 années d’expériences commerciales en matière viticole, il a lancé “Vin’Stache” sur le modèle des premières chaînes YouTube, à la fois pédagogiques un peu farces. Il reconnait d’ailleurs Karim Debbache de Chroma et Crossed comme son modèle. Le but est donc simplement de pouvoir énoncer des connaissances précises, historiques et scientifiques avec dynamisme, bonne humeur et humour. Ainsi on comprend l’importance des cépages, comment c’est possible qu’un vin ait des arômes fruités alors que ce ne sont que des raisins fermentés, on débat sur le beaujolais etc.

La chaîne “Vin’Stache” compte désormais un peu plus de 23.000 abonnés grâce à sa précision, son ton léger mais aussi et sûrement grâce au look très frenchy de son présentateur et créateur.

La chaîne YouTube de Vin’Stache