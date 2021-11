"View from my window", le volume 2 arrive

Le 17 novembre prochain, sort le second volume du livre à succès "View from my window", un an presque jour pour jour après la sortie du premier, vendu à plus de 17 000 exemplaires. Ce deuxième volume se veut radicalement différent du premier. Il n’y sera plus question d’histoires autour de vues de personnes confinées à travers le monde, ce deuxième tome racontera de véritables histoires de vie. Avec plus de 2.3 millions de membres et 1 million en cours d’acceptation, le groupe Facebook "View from my window" est actuellement l’une des dix plus grosses communautés mondiales de Facebook.

"Mon but était de connecter les gens qui sont confinés, seuls, chez eux. Avec une simple photo de vue depuis une fenêtre, je me suis dit qu’on pouvait connecter les gens aux 4 coins du monde" nous expliquait à l'époque Barbara Duriau dans une interview. Elle ne pensait sans doute pas si bien dire, car de véritables relations ont été nouées grâce au groupe Facebook de Barbara. Ces histoires de rencontres et de partage, elle les raconte à présent dans un nouveau tome.

Le livre est articulé autour de cinq parties – en référence aux cinq continents – avec, à chaque fois, une carte sur laquelle l’ensemble des photos sont épinglées. Prenez par exemple l’histoire de Cari, une Américaine qui a rendu cet été visite à Sébastian, dans le sud de la France. Ensemble, ils ont partagé un moment et l’ont immortalisé par une photo d’eux deux, devant la vue postée par Sebastian un an plus tôt. " […] J’ai rejoint la page View from my window pendant le Covid afin de me sentir connectée avec le reste du monde. […] Lorsque j’ai vu le post montrant la vue de la fenêtre de Sebastian, je me suis sentie obligée de la peindre, et encore plus de lui rendre visite. […] Cette année, j’ai eu la chance de pouvoir voyager jusqu’en France. Je rendais visite à des amis qui ont un vignoble à 30-40 minutes d’Issigeac. Le hasard a voulu que mon ami me dise que nous allions visiter Issigeac le lendemain. Il n’a pas été difficile de trouver l’auberge, nous sommes entrés et avons demandé à parler à Sébastien. Il était si aimable et heureux de nous faire la visite du bâtiment et de nous raconter son histoire. Il nous a emmenés voir la vue depuis la fenêtre. Mes photos ne lui rendent pas justice, contrairement aux siennes. […] " raconte l’Américaine dans le livre.

Des témoignages comme celui-ci, Barbara Duriau en a récolté des centaines : "La fondatrice du groupe, souhaite montrer que le phénomène View from my window, c’est avant tout de véritables histoires de vie. Moment de rêve et d’évasion, le livre est une invitation au voyage, à aller chez l’autre pour converser autour d’une tasse de thé." peut-on lire dans la présentation de l’ouvrage.

Le livre sera disponible le 17 novembre au prix de 32€. Vous pouvez vous le procurer sur le site viewfrommywindow.world.