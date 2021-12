Une websérie pour sensibiliser les enfants à l’importance des forêts et de leur préservation

Vous souhaitez sensibiliser vos enfants à la forêt ? Si vous n’avez pas le temps de les emmener se promener le mercredi, vous pouvez leur faire découvrir "Lutinou", une websérie burlesque inspirée du cinéma muet pour les 3-10 ans. Jusqu’au 31 décembre, un nouvel épisode est diffusé chaque mercredi sur Youtube. "Aujourd’hui, plus de trois quarts des Français vivent en ville. Nos enfants ne grandissent plus au contact de la nature, mais auprès du béton et des écrans de leurs smartphones et ordinateurs". C’est de ce constat qu’est parti Louis-François de Foucher, comédien, auteur et créateur de la websérie "Lutinou", qui s’adresse aux 3-10 ans.

À LIRE AUSSI Des balades en pleine nature et des ateliers pour les petits au Grand-Hornu

D’abord jouées sur scène pendant dix ans avec la compagnie Les Arlequins, ces saynètes humoristiques nous plongent dans l’univers de plusieurs lutins de forêt à la personnalité déjantée : le filou (personnage principal), le gai luron, l’espiègle, la cheffe ou encore la coquette. Ces créatures sont investies d’une mission on ne peut plus sérieuse : explorer la forêt et préserver la biodiversité qui l’habite, tout évitant l’ogre Grelot, ennemi juré des lutins.