Une minute sur la planète Internet

D’après une étude de 2017, 51% de la population mondiale était connectée à Internet et 39% possédait un compte sur les réseaux sociaux. Des statistiques incroyables quand on pense qu’il y a deux décennies, personne ne savait ce qu’était Facebook. Partant de l’impact du web sur nos vies, Lori Lewis, vice-présidente des médias sociaux et Chadd Callahan, responsable de la programmation digitale, tous deux chez Cumulus Media, ont décidé de révéler d’autres chiffres à travers des infographies.

En bref ce sont :

42 033 600 000 connexions Facebook

159,840,000,000 recherches Google

1 641 600 000 000 de messages WhatsApp envoyés

8,078,400,000,000 emails envoyés

En 60 secondes seulement, l’activité mondiale liée au web est impressionnante et de nouveaux acteurs émergent au fil des ans (on pense à Netflix). Ceux-ci se rendent indispensables et sont de plus en plus chronophages sur d’autres activités. Aujourd’hui, Internet est un médium utilisé aussi bien pour le loisir que pour le travail, s’immisçant dans les vies de n’importe qui, vecteurs de technologie mais aussi sujet à discernement.