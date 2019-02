Une cartographie émotionnelle interactive

Une carte interactive en ligne répertorie les sons utilisés par les humains pour communiquer en dehors des mots. Plus de 2.000 sons y ont été intégrés par une équipe de chercheurs.

Des grognements, des pleurs, des soupirs, des éclats de rire… sont autant d’outils de communication non-verbaux utilisés par les humains. Il ne faut pas oublier qu’à la base nous sommes des animaux et qu’avant d’inventer le langage, il fallait bien se débrouiller autrement pour se faire comprendre.

Un projet de répertoire des émotions a été mis sur pied par une équipe de scientifiques américains. Ils avaient pour but de cartographier et illustrer les émotions humaines à travers le langage non-verbal. Ce langage des sentiments qui n’a pas besoin de mots pour être compris permet à tout humain d’analyser une situation et c’est ce qui fait sa force et sa magie. Les chercheurs américains de cette étude ont voulu mettre au point ce projet pour tester l’éventail des émotions vocales qu’il est possible d’émettre. 56 personnes ont été mises à contribution pour réagir à divers scénarios. Leurs réactions ont été enregistrées et écoutées par d’autres personnes pour évaluer leurs émotions en fonction de ce qu’elles entendaient. La classification a ressorti 24 émotions distinctes qui ont été ajoutées à la carte interactive et vont de la tristesse au désir en passant par la peur ou la confusion. Pour l’instant, il s’agit d’enregistrements provenant uniquement de personnes anglophones qui réagissent. Il serait aussi intéressant d’agrémenter la carte avec celles de gens appartenant à une autre culture et parlant une langue totalement différente.

L’étude sur le langage non-verbal des émotions est à lire ici (en anglais).

La carte interactive est à consulter ici.