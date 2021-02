Une carte virtuelle répertorie les initiatives digitales des musées face à la pandémie

Les musées auront rarement été autant à portée de clic que durant la pandémie. Visites en vidéo des réserves, collections numérisées, conférences en ligne, visites 3D… les initiatives sont nombreuses et il est facile de s’y perdre. C’est pourquoi une nouvelle plateforme les répertorie sous la forme d’une carte interactive.

Chiara Zuanni, professeure assistante en sciences humaines numériques à l’université de Graz, a décidé de créer une carte interactive de ces offres numériques pour les répertorier plus facilement. Le site les classe en 9 catégories : exposition en ligne, contenu streamé, visite virtuelle, jeux, contenu éducatif, initiatives sur les réseaux sociaux, projets de collecte contemporains, ainsi qu’une catégorie pour le contenu "inclassable" et une autre répertoriant les tweets contenant le hashtag #closebutactive.

La carte interactive catégorise actuellement près de 600 initiatives lancées par des institutions muséales, dont la plupart se trouvent en Amérique du Nord et en Europe, il manque encore les continents où l’accès aux musées ou au web est moins développé.

En Belgique, où les musées sont bel et bien ouverts, seuls le musée royal de Mariemont (un tour virtuel de l’expo "Bye Bye Future") et le STAM de Gand (des lectures en ligne) présentent du contenu online sur la carte, pour l’instant. Les musées peuvent remplir un formulaire afin d’inscrire leurs initiatives sur la carte.

Selon The Art Newspaper, le site est désormais victime de son succès et ne parvient plus à stocker la quantité de données. Des problèmes structurels qui attestent de la popularité des outils numériques pour permettre aux institutions culturelles de tirer leur épingle du jeu dans ce contexte compliqué. Mais l’informatique devrait, on l’espère, régler ce problème afin de proposer ce tour du monde à travers l’offre online des musées.

► Visitez la carte interactive