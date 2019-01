Une carte interactive pour partir à la découverte du matrimoine parisien

Des étudiants français ont lancé une carte interactive pour rendre hommage au matrimoine parisien, son patrimoine au féminin.

Six étudiantes et un étudiant de l’Ecole du Louvre de Paris ont imaginé cette carte interactive dans le cadre d’un cours mais ne comptent pas s’arrêter aux frontières scolaires. Ce projet fait écho aux Journées du Matrimoine mises en place par Edith Vallée en 2014. Le but était de démontrer l’importance des femmes dans le domaine artistique et créatif.

Les étudiants parisiens ont répertorié plus de 70 oeuvres de tous horizons et incitent le public à en suggérer davantage. Ils ne se cantonnent pas aux musées puisque des bâtiments, graffitis et des lieux entrent aussi dans leur répertoire. Le but, en plus de mettre à l’honneur la création artistique au féminin est de proposer des promenades et découvertes à travers la capitale française, riche d’un matrimoine insoupçonné et trop peu mis en valeur.

L’interactivité est au coeur de ce projet puisque le public est invité à signaler toute oeuvre oubliée par le petit groupe d’étudiant. Le but est de continuer à faire vivre cette carte interactive pour ensuite établir des partenariats avec des associations féministes et artistiques. Une bonne initiative qui pourrait donner des idées à d’autres villes…

Explorer la carte à cette adresse.