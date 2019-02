Une balade dans le milk bar d'Orange Mécanique, VR (de lait) à la main

Un artiste rennais a recréé le fameux milk bar d’Orange Mécanique version ultra-colorée et propose au spectateur d’évoluer dans ce décor irréel et inquiétant.

Satire de la société et film d’anticipation, Orange Mécanique a marqué les esprits à sa sortie en salle en 1971. Réalisé par le grand Stanley Kubrick, le long métrage est adapté du roman éponyme d’Anthony Burgess sorti dix ans plus tôt. L’histoire prend place en Angleterre dans un futur proche. Toutes les nuits, Alex et sa bande d’adolescents habillés de blanc et surmontés de chapeaux passent à tabac d’innocentes victimes dans les rues sombres. Ils déversent leur haine en frappant des SDF et s’immiscent dans des maisons bourgeoises pour traquer les femmes.

Leurs nuits d’ultra-violence sont toujours précédées d’un tour au Moloko, un milk bar de la ville où se retrouvent les marginaux du coin pour siroter un verre de lait un peu corsé. C’est dans cet endroit que prend place la vidéo à 360° de Colin, un artiste rennais. Il a recréé un décor bien plus coloré que l’original mais tout aussi terrifiant, fait de femmes-objets, confettis fluorescents et bande originale de circonstance. L’artiste propose au spectateur de se balader dans cette scène figée, hommage à Kubrick.

Regardez la vidéo “A Clockwork Orange (behind the scene)” de COLIN en Staff Pick sur Vimeo.