Un musée futuriste qui dénonce le harcèlement de rue

Dans une campagne à la fois décalée et juste, la Ville de Lausanne en Suisse dénonce un fléau contemporain, le harcèlement de rue.

La campagne de communication prend la forme d’une vidéo qui circule sur le web depuis quelques jours maintenant, depuis le 29 avril 2018 pour être exact. Dans un futur proche, un musée vient d’ouvrir ses portes, il s’agit du MdHR, le Musée du Harcèlement de Rue. Le guide explique à travers des modèles vivants les différentes formes de ce phénomène qui semble alors révolu : la main aux fesses, la caresse dans les cheveux non-sollicitée ou encore l’insulte sont mises en scène. Une femme teste au même moment une immersion qui la met dans la peau des femmes qui subissaient le harcèlement, sur son passage, ce sont des insultes et remarques déplacées qu’elle appréhende. Le clou du spectacle, ou plutôt de l’exposition, est ce “Jocond”, une métaphore du harceleur de rue dont le regard suit en permanence sa victime.

Avec cette vidéo à la fois grinçante et décalée, la Ville de Lausanne illustre sa “volonté de voir le harcèlement de rue appartenir un jour au passé”. Le phénomène est montré comme incompréhensible aux yeux des visiteurs du futur et le rend presque ridicule et archaïque.

La vidéo en question est à visionner ci-dessous :