Un formulaire secret sur Netflix

Sous la forme d’un onglet caché, tous les utilisateurs de Netflix peuvent donc désormais suggérer l’une ou l’autre oeuvre cinématographique, humoristique, leur série préférée manquant au catalogue… Une fois connecté à votre compte et vous être rendu à cette adresse “Request TV shows or movies”, il est possible d’entrer trois titres d’oeuvres que vous aimeriez voir sur Netflix. Après avoir soumis le formulaire, la plateforme vous remercie et vous explique que certaines oeuvres ne peuvent figurer dans le catalogue à cause de droits appartenant à une autre compagnie (comme Game of Thrones par exemple), à cause aussi de droits de diffusion non disponibles ou d’autres raisons concernant la popularité, les coûts et la disponibilité saisonnière et géographique.

Cette page formulaire est un autre levier pour les suggestions du public, en dehors des classiques tweets et posts Facebook. C’est aussi une belle publicité pour Netflix qui prouve ainsi que l’entreprise est à l’écoute des suggestions de ses utilisateurs et a tout intérêt à étoffer son catalogue avec des contenus populaires.

Le formulaire est ici.