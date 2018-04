Un espace dédié à la création sonore pour tisser du lien au canal

A l’occasion de l’ouverture du KANAL-Centre Pompidou dans le quartier du canal à Bruxelles, un groupe d’étudiantes souhaite faire émerger un projet local basé sur le dialogue.

Kontain’air c’est le nom de ce laboratoire radiophonique participatif qui émerge au sein du KANAL-Centre Pompidou, le nouveau pôle culturel bruxellois situé dans les anciens bâtiments de la marque Citroën. Le projet prometteur est porté par quatre étudiantes en master 1 à l’IHECS qui souhaitent établir un dialogue entre les habitants du quartier et le nouveau centre culturel qui y prend racine. Le défi ici est de s’inscrire dans la vie du quartier et cela se fait par l’intermédiaire du laboratoire radiophonique. Celui-ci donnera la parole aux habitants du canal qui pourront s’exprimer librement, dans un espace ouvert et dédié à la création. Le RadioLab Kontain’air cherche désormais des financements pour démarrer et une campagne de crowdfunding a été mise en place.

Sur le site Kisskissbankbank, les étudiantes présentent leur projet comme : “un atelier de fabrication où toute personne, quel que soit son niveau de formation, peut venir expérimenter, apprendre ou fabriquer tous types d’objets. Un espace ouvert, de rencontre qui regroupe différentes populations sous une création collective”.

Pour leur projet, les quatre étudiantes demandent 2.500 euros pour installer un équipement de base en matière radiophonique. La date limite des donations est fixée au 28 mai 2018.

Découvrir le projet “RadioLab Kontain’air” sur le site de Kisskissbankbank.