Un crowdfunding pour rénover la tombe du cinéaste Georges Méliès

Dans 14 jours débutera une levée de fonds pour rénover la tombe de l’illustre cinéaste Georges Méliès au cimetière du Père Lachaise à Paris. Depuis 1938, l’année où Georges Méliès a été enterré, le temps a fait des dégâts.

Ce projet de rénovation est porté par une partie des descendants directs de Georges Méliès. Pauline est son arrière-petite-fille et bien qu’elle n’ait pas connu le cinéaste, elle se sent proche de ce grand artiste et souhaite honorer sa mémoire : " J'ai commencé à voir ses films quand j'étais une petite-fille. Je ne me souviens même pas de la première fois. Je suis la 4ème génération dans ma famille à promouvoir et défendre son travail. C'est une tâche difficile. "

Pauline est conseillère en culture, la rénovation de la tombe de son arrière-grand-père, ce n’est que le premier pas d’un projet plus ambitieux pour mettre en avant le travail de Georges Méliès : " Ce projet n'est que le début de quelque chose. Je veux faire plus pour Georges. Je souhaite qu'il fasse pleinement partie du XXIème siècle et que plus de gens dans le monde puissent connaitre sa poésie, sa fraîcheur et son amour infini pour la création. "

Petit à petit le temps a laissé sa marque sur la sépulture de Georges Méliès, le vert-de-gris du buste a envahi la tombale, la pierre poreuse s’est dégradée, les potelets en fonte ont fait exploser la pierre et sont tombés, les chaînes entourant la tombe ont été dérobées. Pour la famille de Georges Méliès, ce n’est pas digne de l’artiste qui repose à cet endroit. C’est en effet un des seuls endroits où les amoureux du cinéma peuvent venir se recueillir et lui rendre un dernier hommage en déposant des fleurs et d’autres petites attentions sur sa tombe. Le cimetière du Père Lachaise est un des cimetières le plus visité au monde avec 3.5 millions de visiteurs chaque année.