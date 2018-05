Un compte Instagram se fait la vitrine de l'art au féminin

Le compte Instagram "The Great Women Artists" est dédié aux femmes qui manient le pinceau et l'appareil photo. Sa créatrice souhaite leur donner une plus grande visibilité.

Tout a commencé pour Katy Hessel, la femme à l’origine du projet en 2015. Elle explique au Artworks London : “J’ai ouvert le compte The Great Women Artists après avoir visité une foire d’art en octobre 2015. J’ai alors réalisé que je n’avais pas vu une seule oeuvre créée par une femme artiste. J’étais à la fois choquée et embrassée puisque je n’étais pas capable de donner le nom de plus de 20 femmes artistes à ce moment-là. Je me suis alors lancé le challenge de trouver une femme artiste par jour.”