Un artiste compile les images les plus étonnantes de Google Street View

Dès 2009, l’artiste montréalais Jon Rafman scrute Google Street View à la recherche d’images burlesques, dramatiques voire poétiques enregistrées au hasard des pérégrinations de la google street car et d'autres moyens de transport, y compris la marche à pied et le dos de chameau... Nine Eyes of Google Street View est un projet quasi anthropologique qui replace l’humain, dans ses activités et ses attitudes, au centre du monde. Parce que les façades c’est bien, mais les gens devant c’est mieux.