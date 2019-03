TwoSet Violin, la chaîne youtube de deux violoncellistes qui partagent leur amour pour le violon et la musique classique

Rendre la musique classique intéressante et accessible pour tous par l’humour et le divertissement, c’est le projet de TwoSet Violin, la chaîne Youtube de deux violecellistes de renom.

Avec 1 million d’abonnés sur Youtube, 700 000 likes sur Facebook et 284 000 followers sur Instagram, TwoSet Violin cartonne sur les réseaux sociaux grâce à leurs vidéos décalées!

TwoSet Violin est un duo Australien créé en 2014 et composé de Brett Yang et Eddy Chen. Leur duo est devenu viral grâce à l’originalité des vidéos que ces deux violoncellistes partagent. Avec beaucoup d’humour, ils illustrent le quotidien de musicien et s’essaient aussi à des expériences originales. Ces deux passionnés utilisent un ton décalé pour partager leur passion afin de toucher le plus de monde possible. Ils souhaitent aller au-delà du public habituel de la musique classique et visent la jeune génération qui éprouve généralement peu d’intérêt pour ce style musical.

Sur leur chaîne Youtube, on peut par exemple voir Brett Yang et Eddy Brett jouer du violon tout en mangeant des piments très piquants, le résultat est impressionnant mais surtout drôle !

Les deux violoncellistes professionnels se sont aussi prêtés au jeu de retourner en classe et ont assisté à un cours de violon pour débutant avec des enfants très jeunes.

Le duo n'hésite pas non plus à se filmer en train de découvrir la vidéo d’une fillette de 12 ans qui joue extrêmement bien du violon et qui les laisse bouche bée devant tant de talent. Les violoncellistes se mettent ensuite au défi de rejouer la même partition que la jeune fille… Pas évident et ce n'est pas pour rien que le titre de la vidéo s'appelle "Quand une enfant de 12 ans joue mieux que toi".

En 2016, au vu de leur succès sur les réseaux sociaux, le duo a décidé de quitter leur job dans des orchestres symphoniques de Sydney pour se lancer dans un spectacle unique en son genre qui attire aussi bien les passionnés de la musique classique que les novices. Ils ont décidé de monter un spectacle humoristique autour du violon. Tout en respectant l’intégrité de la musique classique, TwoSet Violin arrive grâce à l’humour et l’interactivité à dépoussiérer les représentations de musique classique.

Afin de présenter leur spectacle au-delà des frontières australiennes, Le duo de violoncellistes a lancé en 2017 une campagne de financement participatif pour pourvoir réaliser une tournée mondiale. Leur objectif de 50 000$ a été atteint en 5 jours seulement ! Leur tournée mondiale a rencontré un vif succès puisqu’ils ont donné des concerts à guichets fermés dans des villes comme New-York, Los Angeles, Londres, Hong-Kong, Singapour, Toronto, Montréal, Vancouver, Munich, Varsovie…

Leur rêve de ce duo est de faire apprécier la musique classique à tous les publics et via leur spectacle et leurs vidéos pleins d’humour, c’est un défi plus que relevé !