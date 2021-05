Twitch modifie sa politique tarifaire d’abonnement pour soutenir ses créateurs

Sur Twitch, l’abonnement permet de soutenir un streamer, de pouvoir profiter pleinement du chat, d’obtenir des accessoires ou encore de ne pas avoir de pub. Pour un prix de 4,99 dollars/euros, vous pouvez avoir accès à un abonnement de niveau 1, le plus simple. Et ça, les créateurs de Twitch souhaitent le changer. Dans le but d’accroître son expansion, et en même temps d’alléger les coûts pour supporter un streamer, Twitch réfléchit à une solution. Le prix constitue encore un obstacle à l’abonnement sur la plateforme, surtout dans certains pays. On constate qu’en Europe ou en Asie, les utilisateurs soutenant les créateurs, à travers un abonnement, sont 50% plus bas que celui des Etats-Unis. Un chiffre qui s’accentue encore plus en Amérique du Sud où il atteint presque 80%.



Une solution pour Twitch serait alors d’imaginer une tarification pour mieux correspondre au coût de la vie des utilisateurs de ces différents pays. Et c’est chose faite avec un premier test à venir au Mexique (pour 48 pesos) et en Turquie (pour 9,90 TRY) le 20 mai 2021. Deux pays ciblés et dont les utilisateurs souhaitaient pouvoir s’abonner plus facilement. L’Asie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Europe pourront en bénéficier dans le courant du dernier trimestre 2021. Selon Twitch, ce lancement progressif permettra à la communauté de s’adapter plus facilement. La liste des pays : ici.