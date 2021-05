Twitch est-elle une plateforme réservée uniquement aux jeux vidéo ?

Depuis 2011, cette plateforme principalement dédiée aux jeux vidéo et aux sports commence à sortir de son carcan prédestiné. En effet depuis peu, nombreux sont les médias et les politiques qui s’essaient à cette plateforme touchant majoritairement un public âgé de 16 à 34 ans. L’arrivée de Samuel Etienne , l’animateur de "Question pour un champion" a amorcé ce mouvement.

L’e-gaming reste pourtant dominant sur cette plateforme et la présence des médias restent encore anecdotique sur ce réseau social. Le contenu filmé en direct, appelé aussi "stream" reste donc en grande majorité dans les mains des amateurs. Ces streamers pour utiliser le jargon de Twitch dispose d’une audience de plus en plus grande. On comptait en 2020 17,5 millions de visiteurs uniques par jour dans le monde et 1 million de visiteurs uniques par jour en France.

Bien que parlant des jeux vidéo en trame de fond, la chaîne déconstruit l’industrie du jeu, nous parle des influences des créateurs et lie chaque univers à l’Histoire pour offrir une analyse pointue et bien souvent au-delà de nos attentes.

Animé par Cosmografik et Camille d’Osmosis ainsi que par des chroniqueurs et des invités, l’émission a pour objectif de raconter le jeu vidéo comme un médium bien plus complexe et passionnant que l’image de vulgaire divertissement qui lui colle souvent encore à la peau.

Du coté des grands médias francophones, la chaîne la plus en avance sur son temps reste Arte. TV . Avec son émission "Jour de play" qu’elle décrit comme "un rendez-vous d’exploration vidéoludique qui cherche à raconter le monde à travers le jeu vidéo et vice versa".

Tout l’intérêt de Twitch comme medium réside dans la mécanique de la plateforme, qui met le "viewer" autrement dit le spectateur au centre du média . En effet l'espace de "chat" permet au "streamer" et au "viewer" d’être en contact direct et d’échanger tout au long de l’émission. Ce qui permet des explications supplémentaires ou des digressions sur des sujets parfois difficile comme les sciences.

Le magazine le plus présent sur Twitch est certainement le mensuel "Science et avenir" qui depuis peu réalise des streams sur divers sujets allant de la littérature de science-fiction à la catastrophe de Tchernobyl . On peut lire sur leur chaîne que leurs sujets vont "De l’infiniment petit à l’infiniment grand et du Big Bang aux générations futures". Leur dernier "live" parcourt d'ailleurs la question de l’univers et des planètes. Ses sujets scientifiques ou parfois littéraires sont abordés avec des invités journalistes ou spécialistes dans leur domaine.

Nombreux sont les vidéastes qui cumulent présence sur YouTube et sur Twitch. Pour cause, les internautes sont friands de l’approche naturelle qu’offrent les "lives". L’aspect brut et sans montage procure une proximité qu’une plateforme comme YouTube ne peut offrir. De plus Twitch permet à certains Youtubeurs de créer du contenu exclusif pour leurs fans. En effet en s’abonnant sur leurs chaînes, les fans rémunèrent le travail du vidéaste. Ceux-ci utilisent alors la plateforme pour partager des "behind the scene", le montage de certaines vidéos ou du contenu propre pour Twitch.

C’est le cas entre autres d'"un créatif", Ancien publicitaire, qui parle du marketing de manière amusante et décalée. Sa chaîne décrypte les méthodes de manipulation des marques et des médias pour faire de nous des consommateurs plus critiques.

Citons dans un autre registre Notabene, youtubeur de formation spécialisé dans l’Histoire, de l’antiquité à nos jours. Son approche documentée et en image vulgarise l’Histoire de manière ludique. Depuis peu on le retrouve également sur Twitch, pour nous parler de certains jeux mais surtout pour des entretiens avec des invités sur des sujets allant de l’histoire du Punk à la Chine ancienne et la fondation de son premier empire.

La culture sur Twitch n'est donc pas inexistante néanmoins les médias traditionnels et les acteurs culturels évoluent encore à tâtons sur ce réseau social. L'E-sport reste malgré tout l'essence de cette plateforme, mais pour combien de temps encore ?