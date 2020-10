TikTok : les jeunes sensibilisés à l'éducation musicale avec #MusicSaves

Lil Nas X, Jawsh 685, Wejdene… On ne compte plus le nombre de musiciens dont l’application TikTok a été le tremplin. Un phénomène dont la fondation américaine Save the Music ! tente de tirer parti, afin de sensibiliser les 850 millions d’utilisateurs de l’application à l’importance de l’éducation musicale.

Alors que plus de 5 millions d’enfants américains ne reçoivent pas d’éducation musicale à l’école, la fondation Save The Music ! s’inquiète que ce chiffre augmente fortement avec la crise sanitaire.

C’est pourquoi l’organisation a lancé en septembre dernier la campagne #MusicSaves sur TikTok pour les jeunes utilisateurs de l’application prennent conscience des "importants avantages sociaux, émotionnels et culturels" que l’éducation musicale procure. Une initiative qui rencontre un franc succès sur la plateforme de partage de vidéos, où elle a récolté plus de 164.4 millions de vues à travers des vidéos éducatives et parodiques.

En ce moment, nous sommes confrontés à un moment existentiel pour l’éducation musicale. A cause de la pandémie du Covid-19, les budgets scolaires sont réduits, les nouvelles recommandations sanitaires imposent des restrictions d’horaires pour les cours de musique et de nombreux élèves continuent de suivre les cours à la maison. Pour la première fois depuis des années, nous devons littéralement sauver la musique

Parmi elles se trouve une vidéo où le guitariste de The Roots, Captain Kirk Douglas, reprend le morceau While My Guitar Gently Weeps des Beatles, ou encore une autre dans laquelle l’auteur-compositeur américain nominé aux Grammy Awards, Ross Copperman, parle de l’importance de l’éducation musicale qu’il a reçue à l’école.