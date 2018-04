"The Feminist Letters" : une typographie militante pour les droits des femmes

La typographie “The Feminist Letters” a été spécialement conçue pour “amplifier votre voix sur les questions d’égalité des sexes. Chaque lettre est conçue dans un but précis, pour attirer l’attention sur des problématiques telles l’égalité de rémunération, la contraception, la santé, la politique et les lois sur les agressions dans les campus”.

Créée par l’agence new-yorkais Y & R en collaboration avec le groupe d’entrepreneurs au féminin Women of Sex Tech, la typographie existe depuis janvier 2017 et tire son origine dans les différents mouvements protestataires luttant contre les discriminations envers les femmes, comme la Women’s March et la vague #MeToo. De grosses entreprises comme Bustle, Bow & Drape, Yola Mezcal ou encore la 3% Conference ont largement soutenu le lancement, toutes ses firmes sont d’ailleurs dirigées par des femmes puissantes. Durant les manifestations de New York, LA, Philadelphie et d’autres villes américaines, les différentes lettres de la police d’écriture étaient utilisées sur des pancartes pour donner plus de poids aux mots.