Storiavoce, la première web radio dédiée à l’histoire

La petite ou la grande histoire, peu importe mais toujours sous œil critique et avisé des chercheurs ou historiens. Ces émissions sur l’histoire avec un grand H s'adressent à tous ceux qui l’aiment ou qui souhaitent la découvrir.

Storiavoce, en latin la voix de l’histoire est comme son nom l’indique une web radio dédiée à ce sujet. Elle aborde toutes les époques sous toutes ses coutures et toutes ses coutumes.

En 2016 Christophe Dickès, un historien et journaliste français a l’idée de créer une radio gratuite dédiée exclusivement à l’histoire, à la recherche et son enseignement. Avec son équipe composée principalement d’historiens, ils proposent plusieurs formats.

"Les grands entretiens" est l’émission long format (50 minutes) de la radio. En faisant le pari du long, l’émission donne toute la latitude aux invités pour s’exprimer sur leur sujet. Aucune époque n’est épargnée avec des thèmes aussi divers que variés. On retrouve ainsi des titres comme "Hitler pouvait-il gagner la guerre ?", "Les grecs ont-ils inventé l’écologie ?" ou encore "1520 ou l’aube d’un monde nouveau".

Le second format, lui se veut plus court et s'intitule "Cours d'histoire". En une vingtaine de minutes, l'émission nous plonge tantôt dans la vie d'un personnage ou d'un événement historique, tantôt dans une pensée religieuse ou politique. Ce podcast est un précis qui vulgarise un sujet en le rendant compréhensible pour tous. De l'universitaire à l'étudiante du secondaire en passant par l'auditeur lambda, tous y trouveront leurs comptes. Un moyen original d'apprendre, d'approfondir ou de réviser son cours d'histoire.

Cette radio héberge son contenu sur presque toutes les plateformes, vous pouvez écouter plus d’une centaine de podcasts sur leur site web bien entendu, mais également sur Itunes, Spotify ou encore YouTube. Alors plus d’excuse, l’histoire est à portée de clic.