Spaghettis boulettes de Tarantino & co

Un artiste spécialisé en design culinaire a imaginé à quoi ressemblerait une recette de cuisine filmée et conçue par ses réalisateurs préférés.

David Ma est un artiste culinaire et réalisateur totalement passionné par la gastronomie, il vit entre New York et Los Angeles. Avant de se diriger vers le domaine, le jeune homme a travaillé dans une agence, une expérience qui lui a sûrement conféré une solide expérience. Il a également collaboré avec Mashable, Buzzfeed et Vice, entre autres médias. Alors que David Ma réfléchissait à un concept de vidéos, il a eu l’idée de combiner le cinéma à la cuisine en y ajoutant une touche d’humour, ce qui manque souvent dans ce genre de réalisations.

Et si Quentin Tarantino cuisinait des spaghettis aux boulettes ? Et si Alfonso Cuaron se mettait aux pancakes ? Et si Michael Bay faisait des gaufres ? Et si Wes Anderson concevait des S’mores ?

Chaque recette de cuisine dure quelques minutes et reprend l’univers visuel et sonore du réalisateur, avec une palette de couleurs recherchée, des gros plans et des effets très professionnels. Pour le moment, quatre vidéos ont été sorties sur le compte YouTube de David Ma sous le nom #FoodFilms, elles cumulent près de 2.4 millions de vues (celle de Tarantino monte à elle-seule à 800 millions). En attendant les prochaines vidéos, vous pouvez découvrir et vous délecter des quatre vidéos ici.

Le site web de David Ma