Sony Music se lance dans le marché florissant des podcasts

Beyoncé, Outkast, Alicia Keys, Doja Cat… Non content d'avoir signé certains des plus grands noms de l'industrie musicale, le label américain Sony Music Entertainment se lance désormais à la conquête du marché des podcasts. Et pour cause, cette industrie en plein boom devrait engendrer plus d'un milliard de dollars en 2021. Fort de ce constat, Sony Music Entertainment a d'ores et déjà annoncé que quelque 40 podcasts de sa création allaient voir le jour d'ici la fin de l'année.

Le réalisateur et scénariste américain Adam McKay a notamment imaginé et produit deux nouveaux formats audio pour le major de l'industrie musicale. Selon Deadline, "Death at the Wing" s'intéressera aux décès de nombreux joueurs de basketball prometteurs aux Etats-Unis dans les années 80 et 90. McKay collaborera également avec le YouTubeur aux 56.000 abonnées, Ari Cagan, pour le podcast "Stuff You'll Probably Never Need To Know".

Un podcast dédié aux tubes des années 90, sobrement intitulé "My 90s Playlist", ainsi qu'un autre produit audio mêlant le sport et la musique seraient également dans les tuyaux.

Bien que Sony Music Entertainment n'ait pas encore révélé les dates de sortie de ces nouveaux projets, le label a confirmé que le podcast de l'acteur écossais David Tennant reviendrait également pour une nouvelle saison. Au programme, des apparitions d'artistes d'envergure internationale tels que Jim Parsons, Judi Dench et Dan Levy.