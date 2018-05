"Sexe et amour 3.0" : sexualités connectées et mariage avec des robots

La romance et la sexualité muent perpétuellement au fil des évolutions technologiques, mais jusqu’où peuvent-elles nous pousser ?

Avec l’arrivée des nouvelles technologies dans nos intimités et les changements de société concernant les moeurs, nous sommes à un tournant d’une certaine évolution des pratiques amoureuses et sexuelles. Dans "Sexe et amour 3.0", les deux journalistes français et allemand partent à la rencontre de spécialistes sociologues, thérapeutes, sexologues et autres réparateurs de robots sexuels pour leur demander quelle sera la sexualité de demain ?

En quelques décennies seulement, les changements technologiques ont grandement influencé la sexualité : la plupart des hommes sont des consommateurs de pornographie en ligne et une femme sur deux possède un jouet sexuel. A l’intérieur même de ces évolutions, il y a des petites révolutions, comme le porno qui est en train de bousculer les pratiques en boostant la VR et la présence de technologies toujours plus poussées qui se retrouvent dans les sextoys. Comme le soulève les experts du reportage, alors qu’auparavant le schéma de vie amoureuse était normée et la sexualité était quasi existante qu’au sein des murs du mariage, désormais la liberté est plus grande et l’injonction à la performance sexuelle très présente. Le sexe est devenue un objet de consommation comme un autre avec la possibilité de trouver un partenaire sur une application de rencontre, passer à l’acte et passer à autre chose. Le problème de notre époque est l’isolement social que provoque cette auto-suffisance sexuelle via les technologies, l’amour pourra t-il à terme être aussi simulé par des robots ?

Alice et Christoff partent en quête des plaisirs d’aujourd’hui et demain et s’interrogent sur le futur relationnel de notre espèce, inquiétant et réjouissant à la fois.

Sexe et amour 3.0 est à voir sur Arte.