Selon une étude, les Américains délaissent de plus en plus la musique pour les podcasts

Cela n’aura échappé à personne : on passe de plus en plus de temps les écouteurs aux oreilles. Si ce temps d’écoute était jusqu’ici associé à la musique, l’essor des podcasts et des livres audio vient bousculer nos habitudes de consommation audio. A tel point que les Américains commencent à délaisser le streaming musical, selon une nouvelle étude.

Le cabinet Edison Research a récemment dévoilé les résultats de son enquête annuelle sur les contenus audio parlés, réalisée en partenariat avec la radio publique américaine NPR. Il y révèle que 127 millions d’Américains écoutent ce type de format chaque jour, contre 105 millions en 2015. Cette tendance est particulièrement marquée chez les femmes (+71%) mais aussi les auditeurs âgés de 13 à 34 ans (+116%).

Les podcasts et autres contenus audio parlés ont particulièrement trouvé leur public cette année, grâce aux différentes périodes de confinement. Avant la pandémie, on les écoutait volontiers "pour passer le temps" en voiture ou dans les transports en commun. Ils se sont depuis invités dans nos foyers, et il n’est pas rare de se plonger dans l’un de ces formats audio de poche en cuisinant, en faisant du jardinage ou même avant de dormir.