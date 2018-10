Sans Forgetica : la typographie inoubliable

Grâce à un design spécifiquement pensé pour être retenu, la typographie Sans Forgetica devient l’alliée idéale pour la mémorisation.

Des chercheurs et experts de différents domaines de l’Université RMIT de Melbourne, spécialisée dans la technologie et le design, se sont demandés comment faire d’un texte un souvenir indélébile dans le cerveau des lecteurs. Ils ont travaillé à l’élaboration d’une typographie et au lieu de la rendre particulièrement agréable et facile à lire, ils l’ont en fait rendue moins accessible. Grâce à son oblique et ses “parties manquantes” qui ont été comme ôtées, le cerveau a plus de difficulté à la déchiffrer. Il doit faire un effort particulier et c’est ce qui rend cette typographie inoubliable ou presque. Se basant sur des principes de psychologie cognitive, les scientifiques et designers ont élaboré une typographie tournée vers l’apprentissage.