S'éloigner des écrans, et se cultiver tout en reposant ses yeux confinés

BACH 01 Cello Suite No. 1: I. Prélude 0:00:00 02 Brandenburg Concerto No. 3: I. Allegro 0:03:00 VIVALDI 03 The Four Seasons, Concerto No. 1 "Spring": I. Allegro 0:08:37 04 The Four Seasons, Concerto No. 4 "Winter": II. Largo 0:14:02 BACH 05 Orchestral Suite No. 3: II. Air on the G String 0:19:38 HAYDN 06 Symphony No. 52: I. Allegro assai 0:25:50 MOZART 07 Symphony No. 40: IV. Allegro assai 0:32:26 08 Eine Kleine Nachtmusik: I. Allegro 0:38:29 09 Symphony No. 35 "Haffner": IV. Presto 0:42:22 10 Piano Sonata No. 11: III. Alla Turca 0:46:01 11 Die Zauberflöte: Overture 0:53:15 12 Requiem: Dies Irae 0:54:56 BEETHOVEN 13 Symphony No. 7: II. Allegretto 1:03:58 14 Coriolan Overture, Op. 62 1:11:57 15 Symphony No. 3 "Eroica": I. Allegro con brio 1:26:51 16 Bagatelle No. 25 "Für Elise" 1:29:23 17 Piano Sonata No. 8 "Pathétique": II. Adagio cantabile 1:34:37 18 Piano Sonata No. 14 "Moonlight Sonata": I. Adagio sostenuto 1:40:19 SCHUBERT 19 Four Impromptus, Op. 90: No. 3 1:46:28 20 Symphony No. 8 "Unfinished": II. Andante con moto 1:56:10 ROSSINI 21 Il Barbiere di Siviglia: Overture 2:03:03 MENDELSSOHN 22 Symphony No. 4 "Italian": IV. Saltarello 2:09:01 MUSSORGSKY 23 Night on Bald Mountain 2:20:17 SCHUMANN 24 Drei Fantasiestücke for Cello and Piano: I. Zart und mit Ausdruck 2:23:20 25 5 Pieces in Folk Style: No. 2, Langsam 2:27:50 26 Kinderszenen, Op. 15: No. 7, Träumerei 2:31:06 LISZT 27 Liebesträume, S. 541: No. 3 in A-Flat Major 2:36:53 28 3 Études de concert: No. 3, "Un Sospiro" 2:42:39 29 Grandes études de Paganini: No. 3, "La Campanella" 2:47:38 CHOPIN 30 Fantaisie Impromptu 2:53:46 31 Études, Op. 10: No. 12, "Revolutionary" 2:56:40 32 Ballade No. 4 in F Minor 3:09:27 33 CNocturnes, Op. 9: No. 2 3:14:10 SAINT-SAËNS 34 The Carnival of the Animals: XIII, The Swan 3:16:50 STRAUSS II 35 An der Schönen Blauen Donau 3:28:13 TCHAIKOVSKY 36 Swan Lake: Scene by a Lake 3:30:45 37 Romeo & Juliet: Fantasy Overture 3:50:42 38 Serenade for Strings: III. Élégie 3:59:54 39 Symphony No. 6 "Pathétique": IV. Adagio lamentoso 4:09:57 RACHMANINOFF 40 14 Romances, Op. 34: No. 14, Vocalise 4:15:00 41 Symphony No. 2: III. Adagio 4:29:09 42 Rhapsody on a Theme by Paganini: Var. XVIII 4:32:08 DEBUSSY 43 Suite Bergamasque, L. 75: III. Clair de Lune 4:36:51 44 Rêverie, L. 68 4:41:00 45 Préludes, Livre 1: No. 8, La fille aux cheveux de lin 1: Massimiliano Martinelli 2, 3, 4, 5, 14, 15, 23, 36, 37, 38, 40: Metamorphose String Orchestra, Pavel Lyubomudrov, Yuliya Lebedenko (3, 4), Nike Hutchisson (40) 6, 7, 9, 12, 13, 20, 21, 22: Orchestra da Camera Fiorentina, Giuseppe Lanzetta 8, 11: Opole Philharmonic Orchestra, Werner Stiefel (8), Alexandr Tracz (11) 10, 26, 27: Giovanni Umberto Battel 16, 17, 18, 28, 42, 43: Luke Faulkner 19, 32, 33: Vadim Chaimovich 24, 25: Ignacy Gaydamovich, Janusz Grzelązka 29, 30, 31, 44, 45: Rogerio Tutti 34: Sarah Joy, Kathy Hohstadt 35: Donetsk Philharmonic Orchestra , Silvano Frontalini 39: Wroclaw Symphonic Orchestra, Natalia Ponomarchuk 41: Kyiv State Symphony Orchestra, Yurii Nykonenko