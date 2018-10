“Retrouve ton porc” : au purgatoire

Le podcast d’Anouk Perry raconte encore une fois une partie de sa vie et fait raisonner son expérience de façon tout à fait intelligente.

Après des mouvements comme #MeToo ou Balance ton porc, beaucoup de réactions bonnes ou mauvaises ont émergé. Un vrai débat de société s’est mis en place et une réflexion globale s’est installée. Des hommes se sont posés des questions et c’est là déjà quelque chose. La plus grande victoire reste tout de même la libération de la parole des femmes, puisque beaucoup, grâce à la déferlante, ont réussi à dire les choses, à raconter leur vécu et à dénoncer une société patriarcale qui oppresse à la fois les femmes mais aussi les hommes. Le but de ces mouvements, tout comme le féminisme est de dénoncer un système qui établit des normes à notre place.

L’objet du podcast d’ARTE Radio, signé par la talentueuse Anouk Perry, est une sorte de bilan, de confrontation. La jeune femme est allée à la rencontre d’un ancien amant qui a très mal agi et lui a demandé, au regard des évènements, d’analyser le comportement qu’il avait eu avec elle. Damien était l’un des premiers copains d’Anouk et de cette période, il ne semble avoir retenu que les bons aspects ou ceux qui le mettent en valeur. Ce dialogue décomplexé est une manière pour la journaliste de se défaire d’un poids, d’exposer les agissements de beaucoup d’hommes et rétablir une vérité. Avec un retournement de situation étonnant et gênant à la fois, Damien apparaît en fait un peu ridicule.

Ce podcast intelligent a été mis en ligne le 29 août 2018 sur Arte Radio.

Ecoutez le podcast “Retrouve ton porc” d’Anouk Perry pour ARTE Radio sur le site web dédié ou ci-dessous :