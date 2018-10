Quoi de neuf sur Netflix ? “Salt, Fat, Acid, Heat”

La nouvelle série de Netflix explore la vision culinaire de Samin Nosrat, cheffe et auteure de talent.

Cheffe de cuisine et chroniqueuse régulière du New York Times, Samin Nosrat fait partie de cette génération de talents culinaires qui ont choisi d’exercer leur métier sous le feu des projecteurs pour démocratiser la gastronomie. Née de parents iraniens immigrés aux Etats-Unis, Nosrat a grandi entre plusieurs cultures. Alors qu’elle ne se destinait pas forcément à la cuisine, elle débute sa carrière gastronomique Chez Panisse, après être tombée en amour pour le célèbre restaurant californien d’Alice Waters. Samin Nosrat continuera son apprentissage en Italie notamment, un pays qu’elle affectionne pour son approche naturelle et simple des ingrédients.

Au cours de ses voyages à travers le monde et des saveurs diverses rencontrées, Samin Nosrat a développé une réflexion culinaire particulière qui relève presque de la sociologie. Cette idée que la cuisine de n’importe quelle culture tourne autour de quatre éléments, elle l’a développée dans son essai sorti en 2017 : Salt, Fat, Acid, Heat: Mastering the Elements of Good Cooking. La cheffe avance que le sel, le gras, l’acide et la chaleur sont les ingrédients ou techniques communes à toute conception culinaire.

Alors qu’elle apparaissait dans un épisode de Cooked, une autre série culinaire de Netflix, la plateforme lui a proposé une adaptation de son livre au petit écran. Salt, Fat, Acid, Heat est devenue la nouvelle série gastronomique de Netflix, à déguster en quatre temps. Chaque épisode est consacré à un de ces éléments et Samin Nosrat explore une nouvelle fois le monde des saveurs pour appuyer son hypothèse. Le premier volet nous mène par exemple en Italie sur les terres de conception d’une prestigieuse matière grasse : l’huile d’olive.

Salt, Fat, Acid, Heat se distingue des autres déclinaisons par son originalité et son approche presque scientifique de la cuisine. Portée par une cheffe charismatique et qui plus est une femme, la série apparaît comme une pionnière du genre.

Salt, Fat, Acid, Heat est à visionner sur Netflix.