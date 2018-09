"Qui m'a filé la chlamydia ?" : itinéraire d'une IST

Anouk Perry a fait ses armes à la télévision puis chez madmoizelle où elle a officié entant que rédactrice sexualité pendant deux années. Il y a quelques mois, la jeune femme a quitté la rédaction pour se lancer en solo dans le podcast. Sur Soundcloud , elle produit ses propres créations sonores, des enquêtes, des réflexions sur son époque et des questionnements personnels. Son sujet de prédilection n’est jamais bien loin, preuve en est sa série Serial Dragueur, ses enquêtes sur les gangs bangs, la vie secrète d’une lesbienne etc.

“Qui m’a filé la chlamydia ?” - © Tous droits réservés

Le 5 septembre, Anouk Perry lance une nouvelle série de podcasts produite cette fois-ci par Nouvelles Ecoutes, le studio de production de La Poudre et Bouffons, entre autres réussites. “Qui m’a filé la chlamydia ?” est une enquête décalée et didactique qui sous la forme d’un récit personnel à la portée universelle. Anouk raconte comment elle a appris qu’elle était porteuse de la fameuse IST puis son investigation pour savoir qui lui avait transmis. Un SMS de janvier 2017 a été le début d’une introspection sur la vie sexuelle de la jeune femme, qui raconte à chaque épisode des souvenirs érotiques et les risques qu’elle a pris, révélateurs d’une génération. Le point de départ de la série radiophonique ressemble à celui de la série britannique Lovesick de Tom Edge dans laquelle Dylan apprend par son ex-copine qu’il est porteur de la chlamydia, il devra contacter toutes ses partenaires sexuelles pour les prévenir. Le podcast est une version féminine, légère et drôle, la série est un très bon outil d’éducation sexuelle qui en évoque différents aspects sous un prisme décontracté.

“Qui m’a filé la chlamydia ?” d’Anouk Perry en ligne le 5 septembre sur Nouvelles Ecoutes.