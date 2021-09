Quelles chansons ont cartonné cet été sur TikTok ?

L'été, c'est fini sur TikTok ! L'occasion de faire le bilan des chansons qui ont le plus cartonné sur la plateforme pendant cet été 2021. Découvrez les top 5 des chansons et des artistes français les plus populaires sur le réseau social.

Soso Maness et PLK dominent le Top 5 en France avec leur tube "Petrouchka". Plus de 300.000 vidéos ont été créées avec ce son. Suivent les Destiny's Child avec leur hit des années 2000 "Bills, Bills, Bills", utilisée pour 1,3 million de vidéos, tandis que Koba LaD et Gazo prennent la troisième place avec "Daddy chocolat".

Le rap a dominé le classement des chansons d'artistes français les plus populaires sur TikTok avec toujours "Petrouchka" de Soso Maness et PLK, suivie cette fois-ci par Koba LaD et Gazo "Daddy chocolat" et MHD en troisième place avec "Pololo".

A noter que la nostalgie a rythmé aussi l'été sur TikTok avec "Love Is Wicked" sorti en 2007 et ayant réalisé la plus forte augmentation en pourcentage des créations en France.

Top 5 en France

1. Soso Maness - Petrouchka (feat. PLK) (sorti en 2021)

2. Destiny's Child - Bills, Bills, Bills (sorti en 1999)

3. Koba LaD & Gazo - Daddy chocolat (sorti en 2021)

4. Dua Lipa & Angele - Fever (sorti en 2020)

5. Young Nudy - Hell Shell (sorti en 2017)

Top 5 des chansons d'artistes français

1. Soso Maness - Petrouchka (feat. PLK) (sorti en 2021)

2. Koba LaD & Gazo - Daddy chocolat (sorti en 2021)

3. MHD - Pololo (sorti en 2021)

4. Naps - La kiffance (sorti en 2021)

5. MHD - Afro Trap Part. 11 (King Kong) (sorti en 2021)

La plus forte augmentation en % des créations en France

1. Brick & Lace - Love Is Wicked (sorti en 2007)

2. Makmakmak - Lacoste TN (sorti en 2020)

3. OBOY - Avec Toi (sorti en 2019)

4. Donell Lewis - Missing My Love (sorti en 2012)

5. Nej - Paro (sorti en 2021)



*Toutes les données sont calculées sur la base du nombre de créations vidéo en France entre le 21 juin et le 10 août 2021.