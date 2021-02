Quand la tapisserie de Bayeux devient une star du web et des détournements - © MYCHELE DANIAU - AFP

Qui aurait cru que l’ancestrale tapisserie de Bayeux connaîtrait une seconde vie sur les réseaux ? C’est pourtant le cas, depuis des mois, des internautes s’amusent à détourner les petits personnages, animaux et décors qui peuplent l’œuvre pour créer des détournements bourrés de références à la pop culture. Tout y passe, films, memes, jeux vidéo, clips, livres, chansons, émissions de télévision, actualité, etc. Le principe est simple : recréer des scènes issues de toutes ces références en utilisant les éléments de la tapisserie. Les personnages, figés dans une position, sont réarrangés pour coller le plus possible à ces reconstitutions, parfois bancales, souvent hilarantes, même s’il faut de temps en temps un petit effort pour reconnaître l’œuvre en question.

Vne scene trasgiqve delivree par le vaillant Thomas clisson, Publiée par Mesmes Moyenagescqves povr serfs et vassals sur Dimanche 15 juillet 2018

Pour rajouter un peu d’humour, les internautes s’amusent à modifier les dialogues ou les pitchs pour leur donner un accent plus… médiéval. Enfin, presque. Rajoutez quelques "S", quelques "esque" en fin de mot, et surtout, surtout aucun "U" ! Préférez-lui le "V", lettrine plus couramment employée à l’époque.

cest immondysce doyt cesser ! le bvcher povr les eretiqve ! mortoyon-les ceste vepre mesme Publiée par Mesmes Moyenagescqves povr serfs et vassals sur Lundi 30 juillet 2018

Sur Facebook, groupes et pages sont dédiés exclusivement à ce contenu "médiévo-humoristique". Sur Twitter et Instagram, les postes fleurissent même en plusieurs langues.

De quoi offrir une seconde jeunesse à cette tapisserie monumentale, qui date du 11e siècle et dont les auteurs et/ou autrices sont anonymes. Elle relate, notamment, la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant, et a été classée par l’UNESCO. C’est loin d’être la première fois qu’elle inspire la pop culture. En 2019, par exemple, une "copie" brodée racontait la trame de Game of Thrones façon Bayeux.

La dame Nasbila avait bel et bien craqvé siennes braies ! (Contribvtion de Dale Rv en nostre grovpe La Taversne !) Publiée par Mesmes Moyenagescqves povr serfs et vassals sur Lundi 18 mai 2020

C’est que sur les réseaux, le Moyen-Âge est devenu tendance, et les détournements de style médiéval s’étendent à d’autres œuvres. On ne compte plus les jaquettes de films façon enluminures ou les tubes réinterprétés à la viole ou au tambourin.

Un succès qui migre même en librairie, avec l'apparition de compilations de certains de ces détournements humoristiques.

975% sur campagne CODEX , 1000% is coming réchavffez vovs à lvmière dv divin Codex:http://bit.ly/le-codex #BernieSanders #BidenHarrisInauguration #thuillieres #codex Publiée par Le Codex de Simon De Thuillières sur Vendredi 22 janvier 2021

Pour ce qui est de la vraie tapisserie, si vous ne pouvez pas encore aller l’admirer en France, elle est entièrement digitalisée et visible sur le net en haute définition.