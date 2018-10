Project Kazoo : Adobe veut rendre accessible à tous la création musicale

L’entreprise américaine Adobe devrait proposer prochainement de nouvelles options dans le mixage sonore. Il s’agit de transformer les voix humaines en pistes sonores, dans le but de faciliter le processus artistique.

Le Project Kazoo, comme il a été nommé, est en cours de développement chez Adobe mais entend bien révolutionner la création musicale. La technologie de conversion vocale a l’air plutôt élaborée puisqu’elle permet à l’utilisateur de fredonner une mélodie pour la transformer en une piste musicale. Il sera même possible de traiter plusieurs pistes, traiter les variations et choisir différents instruments à attribuer à chacune, comme l’expliquait le chercheur Zeyu Jin. Ainsi, chaque élément sonore pourra être fredonné, intégré et transformé en instrument. Le tout sera mixé sur une bande sonore. Le Project Kazoo, s’il est réellement abouti pourrait bien rendre la création sonore extrêmement accessible et pleine de possibilités. Les professionnels et mêmes les chanteurs du dimanche auraient entre leurs mains un logiciel capable de donner vie à leurs idées sans passer par les classiques instruments ou effets sonores plus limités.

L’entreprise californienne se sert d’une intelligence artificielle entraînée à l’apprentissage automatique, qui pourrait bien être utilisée également pour du montage vidéo. Il suffira de l’entraîner pour qu’elle puisse, à terme, faciliter la création en tout genre, une bonne nouvelle pour les amateurs, un peu moins pour les musiciens et artistes.