Prenez la route avec un livre audio

Si l'on a tendance à penser que le meilleur endroit pour se plonger dans un livre audio est chez soi, Audible parie sur la voiture. Le leader du marché a récemment annoncé un partenariat avec l'application Waze pour permettre aux conducteurs et passagers d'écouter le récit d'un écrivain dans leur véhicule.

Il y a quelques années, seuls les cassettes et les CD permettaient aux mordus de littérature d'écouter des livres audio au volant. Nos smartphones les ont depuis longtemps remplacés. Audible va encore plus loin en s'associant avec Waze, afin de permettre à ses abonnés de profiter de son catalogue audio directement sur la populaire application de GPS. Cette intégration offre aux conducteurs et aux passagers le loisir d'écouter le travail de leur écrivain préféré, sans avoir à passer d'une application à l'autre. Et le tout, en continuant à recevoir les instructions de circulation de Waze pour ne pas perdre son chemin.

"Nos utilisateurs ont déjà parcouru plus de 100 milliards de kilomètres en écoutant le contenu de services de streaming sur notre lecteur audio, et nous sommes impatients de faire profiter encore plus d'utilisateurs de cette expérience grâce à notre collaboration avec Audible", affirme Adam Fried, responsable international des partenariats chez Waze.

Mais est-ce vraiment raisonnable de conduire tout en écoutant un chef-d'œuvre de la littérature ? Les avis sont partagés au sein de la communauté scientifique. Si les effets dangereux de la distraction au volant sont connus, des chercheurs de l'université de Guelph affirment que les livres audio peuvent aider les conducteurs à rester concentrés durant des trajets longs et ennuyeux. Ils permettent également de réduire le temps de freinage et les excès de vitesse, deux caractéristiques que l'on retrouve souvent chez les automobilistes en "sous-charge mentale".

Les bénéfices des livres audio au volant expliquent probablement pourquoi autant d'Américains plébiscitent ces contenus en situation de mobilité. Selon l'Audio Publishers Association (APA), 74% des Américains se plongeaient dans un livre audio durant leur trajet en voiture en 2019. La tendance est moins marquée en France, puisque seuls 11% des Français ont déjà tendu l'oreille pour profiter du travail de leur auteur favori. Le marché du livre audio ne cesse de progresser, et ce malgré la pandémie du nouveau coronavirus. La majorité de la population américaine (55%) s'était déjà laissée tenter par un de ces livres "parlants" en 2020.